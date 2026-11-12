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Economie

Prima reacție a noii conduceri Nvidia după demisia lui Jensen Huang: "Avem o activitate importantă în față"

a Scris de andreea năstase
Prima reacție a noii conduceri Nvidia după demisia lui Jensen Huang: "Avem o activitate importantă în față"
Aosom
Colette Kress, numită director general interimar al Nvidia după demisia fondatorului Jensen Huang, şi Harvey Jones, noul preşedinte al consiliului de administraţie, au transmis joi mesaje angajaţilor

Sursa: Stiri Pe Surse

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