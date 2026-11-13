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Economie

Prima veste bună după mai bine de un an. Economia începe să îşi revină: T3 marchează prima creştere economică faţă de trimestrul anterior, +2,1%, peste aşteptări, ceea ce face ca la 9 luni scăderea din prima jumătate a anului să se reducă

r Scris de roxana rosu
Prima veste bună după mai bine de un an. Economia începe să îşi revină: T3 marchează prima creştere economică faţă de trimestrul anterior, +2,1%, peste aşteptări, ceea ce face ca la 9 luni scăderea din prima jumătate a anului să se reducă
Aosom
Economia României a crescut în trimestrul trei din 2026 cu 2,1%, pe serie ajustată sezonier, faţă de trimestrul anterior, după ce stagnase în T2 şi...

Sursa: Zf Ro

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