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Economie

Primăria Baia Mare a accesat un proiect european de peste 38 mil. lei pentru modernizarea Pieţei Izvoare

l Scris de laurentiu cotu
Primăria Baia Mare a accesat un proiect european de peste 38 mil. lei pentru modernizarea Pieţei Izvoare
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Primăria municipiului Baia Mare a accesat un proiect european de aproximativ 38,4 mil. lei (peste 7 mil. euro), finanţat prin Programul Regional...

Sursa: Zf Ro

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