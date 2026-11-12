Primăria Capitalei cumpără căldura mai scump decât o vinde bucureștenilor. Ciucu explică ce soluție are

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că municipalitatea cumpără gigacaloria de la ELCEN la un preț mai mare decât cel la care o vinde populației. Edilul susține comasarea ELCEN cu Termoenergetica și afirmă că, în această perioadă, Primăria nu ia în calcul majorarea tarifului pentru bucureșteni.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗