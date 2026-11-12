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Economie

Primăria Capitalei cumpără căldura mai scump decât o vinde bucureștenilor. Ciucu explică ce soluție are

m Scris de maria miron
Primăria Capitalei cumpără căldura mai scump decât o vinde bucureștenilor. Ciucu explică ce soluție are
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Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că municipalitatea cumpără gigacaloria de la ELCEN la un preț mai mare decât cel la care o vinde populației. Edilul susține comasarea ELCEN cu Termoenergetica și afirmă că, în această perioadă, Primăria nu ia în calcul majorarea tarifului pentru bucureșteni.

Sursa: Mediafax Ro

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