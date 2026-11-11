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Economie

Primul concept Inmedio x Pizza La Mia Stazione s-a deschis în Iulius Mall Cluj

z Scris de ziua de cluj
Primul concept Inmedio x Pizza La Mia Stazione s-a deschis în Iulius Mall Cluj
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În Iulius Mall Cluj s-a inaugurat de curând primul concept Inmedio x Pizza La Mia Stazione din România, dezvoltat de Lagardère Travel Retail Romania.

Sursa: Ziua De Cluj

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