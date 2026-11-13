Probleme de conectare la serviciile Microsoft Outlook, Teams și 365 la nivel global, puse de companie pe seama unei sarcini ridicate asupra infrastructurii. Multiple raportări au venit și din România în două valuri, ieri seară și azi-dimineață.

Charles Lamanna, unul dintre directorii companiei, a precizat că nu este vorba despre un incident de securitate cibernetică. Mai devreme, Microsoft a pus situația pe seama “unei sarcini ridicate asupra infrastructurii în mai multe regiuni” – un număr de servere au devenit indisponibile în mod neașteptat – și a transmis că procesul de remediere este […]

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