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Economie

Probleme tot mai mari la Nvidia. Demisia lui Jensen Huang pune în pericol o investiție de peste 500 de miliarde de dolari

r Scris de redactor, roxana popa
Probleme tot mai mari la Nvidia. Demisia lui Jensen Huang pune în pericol o investiție de peste 500 de miliarde de dolari
Aosom
Demisia lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia ar putea afecta un amplu program de finanţare a infrastructurii pentru inteligenţa artificială, în valoare de peste 500 de miliarde de dolari

Sursa: Stiri Pe Surse

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