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Economie

Probleme tot mai mari pentru CFR Cluj! Datorie uriașă către Căile Ferate Române pentru utilizarea stadionului din Gruia

v Scris de vasile manu
Probleme tot mai mari pentru CFR Cluj! Datorie uriașă către Căile Ferate Române pentru utilizarea stadionului din Gruia
Aosom
Probleme tot mai mari pentru CFR Cluj! Datorie uriașă către Căile Ferate Române pentru utilizarea stadionului din Gruia

Sursa: Foaia Transilvana

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