Producția de energie a României a crescut în primele nouă luni, în ciuda opririi centralei de la Cernavodă, iar exporturile aproape s-au dublat. Care sunt noii performeri și când va fi repornită Unitatea 1

Chiar dacă a trecut prin trei luni fără energie nucleară, România a încheiat primele trei trimestre din 2026 cu o producție cu 1% mai mare și cu exporturi cu 43% în plus față de același interval de anul trecut, după cum arată raportul publicat vineri de operatorul național de sistem și transport al energiei electrice.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗