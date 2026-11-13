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Economie

Producția de energie a României a crescut în primele nouă luni, în ciuda opririi centralei de la Cernavodă, iar exporturile aproape s-au dublat. Care sunt noii performeri și când va fi repornită Unitatea 1

m Scris de mădălina prundea
Producția de energie a României a crescut în primele nouă luni, în ciuda opririi centralei de la Cernavodă, iar exporturile aproape s-au dublat. Care sunt noii performeri și când va fi repornită Unitatea 1
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Chiar dacă a trecut prin trei luni fără energie nucleară, România a încheiat primele trei trimestre din 2026 cu o producție cu 1% mai mare și cu exporturi cu 43% în plus față de același interval de anul trecut, după cum arată raportul publicat vineri de operatorul național de sistem și transport al energiei electrice.

Sursa: Mediafax Ro

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