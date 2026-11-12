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Economie

Producţia de petrol a OPEC+ s-a apropiat în octombrie de nivelul anterior războiului din Iran, susţinută de Arabia Saudită

r Scris de redactor, roxana popa
Producţia de petrol a OPEC+ s-a apropiat în octombrie de nivelul anterior războiului din Iran, susţinută de Arabia Saudită
Aosom
Producţia de petrol a alianţei OPEC+ a crescut puternic în octombrie, ajungând la 97% din nivelul înregistrat înaintea izbucnirii războiului din Iran

Sursa: Stiri Pe Surse

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