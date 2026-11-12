Producția mondială de țiței a crescut în octombrie. Ce țări au raportat cea mai mare producție

Producția de țiței a Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a crescut cu aproximativ 1,97 milioane de barili pe zi în luna octombrie. Producție mult mai mare s-a înregistrat în Arabia Saudită și Irak, potrivit celui mai recent raport lunar al OPEC.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗