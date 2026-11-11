 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Producţia OPEC+ a ajuns aproape de nivelul de dinaintea războiului din Orientul Mijlociu

a Scris de andreea năstase
Producţia OPEC+ a ajuns aproape de nivelul de dinaintea războiului din Orientul Mijlociu
Aosom
Producţia de ţiţei a OPEC+ a crescut semnificativ în octombrie, pe fondul majorării livrărilor din Arabia Saudită, în pofida perturbărilor din Orientul Mijlociu

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech