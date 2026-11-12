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Economie

Programul Târgului de Crăciun Craiova 2026

d Scris de daniela moise
Programul Târgului de Crăciun Craiova 2026
Aosom
Primăria Craiova a anunțat joi programul manifestărilor dedicate Târgului de Crăciun din Craiova din acest an. Inaugurarea va avea loc vineri, 13 noiembrie. Zilnic: Show Sania Zburătoare a lui Moș Crăciun: – Luni – Joi, orele 18:30 – Vineri, Sâmbăta și Duminica, orele 18:30, 19:30 Trenulețul din bradul din Piața Mihai Viteazul Fabrica de jucării […]

Sursa: Gazeta De Sud

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