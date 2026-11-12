Programul Târgului de Crăciun Craiova 2026

Nicușor Dan, precizări după ce l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „Nu sunt un gunoi. Ce va înțelege un copil dacă un cetățean se adresează astfel președintelui? Că poate să dea în cap” 12 Nov 2026

Susținătorul lui Călin Georgescu, reținut după ce a îndemnat la eliberarea acestuia cu forța, riscă închisoare. Av. Toni Neacșu, avertisment pentru românii prezenți pe Facebook sau TikTok 12 Nov 2026

VIDEO SUA vor să ofere europenilor un loc la masa negocierilor. Rusia strâmbă din nas: „Acțiunile lor arată că vor continuarea războiului” 12 Nov 2026

Promisiuni de iubire, urmate de exploatare sexuală. Tribunalul Argeș a pronunțat o pedeapsă de 12 ani de închisoare 12 Nov 2026

Victorie majoră pentru agricultura românească în Parlamentul European. Micii producători au șanse mai mari la fonduri. Amendamentele Georgianei Teodorescu au fost adoptate 12 Nov 2026