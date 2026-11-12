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Economie

PSD vrea adoptarea bugetului pe 2027 și comasarea instituțiilor până la finalul anului

f Scris de florin dura
PSD vrea adoptarea bugetului pe 2027 și comasarea instituțiilor până la finalul anului
Aosom
PSD ar dori ca Executivul condus de Luca Niculescu să adopte până la sfârșitul anului bugetul pentru 2027 și să promoveze reforma administrației centrale prin comasarea unor instituții. Ambele măsuri ar urma să fie adoptate prin angajarea răspunderii în Parlament, potrivit unor surse social-democrat...

Sursa: Gazeta De Nord Vest

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