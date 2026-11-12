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Economie

Radu Constantea, mesaj după turul sezonului regulat: "Sper să reușim acest lucru"

i Scris de ionuţ grindean
Radu Constantea, mesaj după turul sezonului regulat: "Sper să reușim acest lucru"
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Președintele Universității Cluj a vorbit despre așteptările pe care le are conducerea pentru a doua parte a stagiunii.

Sursa: Ziua De Cluj

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