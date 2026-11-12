Guvernul a alocat joi 20 de milioane de lei, municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică, urmare a trecerii de la centrala pe cărbune la cea pe gaze. Asfel se iese din criza care amenința ca Râmnicu Vâlcea să rămână în acest sezon fără apă aldă și căldură. […] The post Râmnicu Vâlcea scapă de grija frigului! Guvernul a aprobat 20 de milioane lei pentru termoficare. appeared first on Indiscret in Oltenia.

Sursa: Indiscret In Oltenia Citește mai departe la sursa originală ↗