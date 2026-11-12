RAR Buzau se muta in sediu nou!

Potrivit comunicatului de presa oficial, RAR Buzău se mută în sediu nou, cu spații generoase și cu situare ușor accesibilă. Ne dorim să fim în continuare instituția care pune preț pe respectul pentru timpul și confortul celor ce îi trec pragul. Prin urmare, pentru a putea face transferul de locație, muta aparatura și reporni circuitele […]

Sursa: News Buzau Citește mai departe la sursa originală ↗