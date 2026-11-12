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Economie

Rata anuală a inflației a ajuns la 6,9% în octombrie. Motorina conduce topul scumpirilor, urmată de chirii și benzină

a Scris de andreea dobra
Rata anuală a inflației a ajuns la 6,9% în octombrie. Motorina conduce topul scumpirilor, urmată de chirii și benzină
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Rata anuală a inflației a ajuns la 6,9% în octombrie 2026, iar prețurile de consum au crescut cu 0,82% față de luna precedentă, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Motorina, chiriile și benzina au înregistrat cele mai mari scumpiri, cu creșteri de peste 30% comparativ cu octombrie 2025.

Sursa: Digi24

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