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Economie

Rata dobânzii de politică monetară, menținută la nivelul de 6,5% pe an. Anunțul BNR

d Scris de diana nunuț
Rata dobânzii de politică monetară, menținută la nivelul de 6,5% pe an. Anunțul BNR
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Consiliul de Administraţie al BNR a decis, joi, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. De asemenea, BNR a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,5% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,5% pe an.

Sursa: Mediafax Ro

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