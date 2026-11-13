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Economie

Reacțiile angajaților care nu au putut folosi Outlook și alte servicii Microsoft. Pagube estimate la 50 de miliarde de dolari

l Scris de larisa antal
Reacțiile angajaților care nu au putut folosi Outlook și alte servicii Microsoft. Pagube estimate la 50 de miliarde de dolari
Aosom
De aproape 24 de ore, compania americană Microsoft este afectată de o pană de proporții cu urmări grave în întreaga lume.

Sursa: Stirile Pro.tv

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