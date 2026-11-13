Remus Borza, STB: Aproape jumătate din cei 10.000 de salariați au grade de rudenie. Unii șoferi ajungeau la salarii brute de 30.000 de lei, cu tot cu sporuri

Remus Borza, administratorul judiciar al STB, a dezvăluit vineri, într-o conferință de presă, că aproape jumătate din cei aproximativ 10.000 de salariați ai companiei au grade de rudenie. În plus, el a afirmat că datorită numeroaselor sporuri, unii șoferi ajungeau să aibă salarii brute și de 30.000 de lei.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗