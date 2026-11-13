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Economie

Remus Borza, STB: Aproape jumătate din cei 10.000 de salariați au grade de rudenie. Unii șoferi ajungeau la salarii brute de 30.000 de lei, cu tot cu sporuri

d Scris de diana nunuț
Remus Borza, STB: Aproape jumătate din cei 10.000 de salariați au grade de rudenie. Unii șoferi ajungeau la salarii brute de 30.000 de lei, cu tot cu sporuri
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Remus Borza, administratorul judiciar al STB, a dezvăluit vineri, într-o conferință de presă, că aproape jumătate din cei aproximativ 10.000 de salariați ai companiei au grade de rudenie. În plus, el a afirmat că datorită numeroaselor sporuri, unii șoferi ajungeau să aibă salarii brute și de 30.000 de lei.

Sursa: Mediafax Ro

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