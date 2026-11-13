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Economie

Remus Borza: STB nu recunoaşte datoria de un miliard de lei către Electroputere Paşcani, ci doar o creanţă de 27 de milioane de lei

d Scris de doinița manic
Remus Borza: STB nu recunoaşte datoria de un miliard de lei către Electroputere Paşcani, ci doar o creanţă de 27 de milioane de lei
Aosom
Remus Borza spune că STB nu recunoaşte datoria de un miliard de lei către Electroputere Paşcani, ci doar o creanţă de 27 de milioane de lei.

Sursa: Dcnews

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