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Economie

Remus Vulpescu, CEO-ul BVB: Piaţa de Creştere pentru IMM porneşte pe 20 noiembrie. Numărul investitorilor de retail a crescut cu peste 25% într-un an, dar reprezintă sub 2% din populaţie

m Scris de matei pantea
Remus Vulpescu, CEO-ul BVB: Piaţa de Creştere pentru IMM porneşte pe 20 noiembrie. Numărul investitorilor de retail a crescut cu peste 25% într-un an, dar reprezintă sub 2% din populaţie
Aosom
Piaţa de Creştere pentru IMM a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) porneşte pe 20 noiembrie, iar o parte dintre emitenţi vor fi listaţi pe noul segment...

Sursa: Zf Ro

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