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Economie

Republica Moldova schimbă grila de salarizare pentru 172.000 de bugetari. Bucătarii ar primi cu 40% mai mult, iar șoferii cu 27%

n Scris de nicoleta nicolau
Republica Moldova schimbă grila de salarizare pentru 172.000 de bugetari. Bucătarii ar primi cu 40% mai mult, iar șoferii cu 27%
Aosom
Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de salarizare pentru 172.000 de bugetari. Creșterea medie estimată este de 15,7%, din ianuarie 2027.

Sursa: Stiri Pe Surse

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