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Economie

Restructurările la STB continuă şi în 2027. Remus Borza: „Vor urma şi alte concedieri”

m Scris de mediafax
Restructurările la STB continuă şi în 2027. Remus Borza: „Vor urma şi alte concedieri”
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STB va trece printr-o nouă etapă de concedieri la începutul anului 2027. Administratorul judiciar Remus Borza anunţă reducerea suplimentară a personalului, inclusiv a funcţiilor de conducere, şi estimează că societatea va ajunge la aproximativ 7.000 de angajaţi în următorii trei ani.

Sursa: Zf Ro

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