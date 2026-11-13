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Economie

România a atras investiţii străine de 135 mld. euro, dar riscă să piardă teren în competiţia globală pentru capital. Marius Ionescu, NNDKP: „IMCA a fost o greşeală imensă. Mediul de afaceri şi toate camerele de comerţ au semnalat că este o greşeală”.

m Scris de mircea nica
România a atras investiţii străine de 135 mld. euro, dar riscă să piardă teren în competiţia globală pentru capital. Marius Ionescu, NNDKP: „IMCA a fost o greşeală imensă. Mediul de afaceri şi toate camerele de comerţ au semnalat că este o greşeală”.
Aosom
România a reuşit să îşi dubleze stocul investiţiilor străine directe în ultimii zece ani, ajungând la 135 mld. euro, însă creşterea costurilor cu energia şi forţa de muncă, instabilitatea politică şi fiscală şi lipsa unei strategii clare pentru atragerea capitalului pun presiune pe competitivitatea economiei

Sursa: Zf Ro

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