Bugetul anului 2026 al României va prezenta venituri estimative de 730 de miliarde de lei, în timp ce cheltuielile se ridică la 860 de miliarde. Diferența dintre aceste valori, adică deficitul, va fi de 150 de miliarde de lei, suma care trebuie acoperită prin împrumuturi. Această cifră reflectă o cheltuială semnificativă, a cărei finanțare ar […] The post România are un deficit bugetar de 150 de miliarde de lei în 2026, ceea ce poate duce la probleme economice serioase first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro Citește mai departe la sursa originală ↗