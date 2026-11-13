România are un deficit bugetar de 150 de miliarde de lei în 2026, ceea ce poate duce la probleme economice serioase
Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.roCitește mai departe la sursa originală
Comunicat PMB
13-11-2026: Unde ieșim în săptămâna 16 - 22 noiembrie în București. Premieră la Teatrul Stela Popescu, expoziție dedicată Lui Luchian, Tonitza și...
Ședință extraordinară - Consiliul Județean Timiș
Publicat în 13 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Florescu Corina...
Primăria Timișoara pregătește un nou Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii, cu laborator propriu și spații de spitalizare pentru pacienții cu boli rare
Municipiul Timișoara va avea un Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, cu laborator propriu și cinci paturi p...
Noul Spital Municipal din Timișoara, dezvoltat în parteneriat cu IFC, intră în etapa de selectare a partenerului privat
Primăria Municipiului Timișoara și IFC (International Finance Corporation), Divizia de Investiții a Băncii Mondiale, pregătesc procedura de selec...
Restricții de circulație în vederea realizării lucrărilor la infrastructura de utilități
La solicitarea SC AHM SMARTEL SRL, Delgaz Grid și a unei persoane fizice, Comisia de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avi...
Ședință de plen extraordinară de îndată - 13.11.2026
Membrii Consiliului Local al Municipiului Timișoara sunt convocați DE ÎNDATĂ în ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ, în data de 13.11.2026, ora 14.00, prin pla...
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WDP construiește o fabrică de 15.000 mp pentru Siemens în Sibiu
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Gigantul auto Mercedes-Benz pregătește măsuri radicale care ar putea zgudui industria germană. (…)