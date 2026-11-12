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Economie

România așteaptă sistemele antiaeriene Rheinmetall, după penalitățile de 8 milioane de euro. Ce spune ministrul Apărării despre livrări

c Scris de claudia ariton
România așteaptă sistemele antiaeriene Rheinmetall, după penalitățile de 8 milioane de euro. Ce spune ministrul Apărării despre livrări
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România ar putea emite noi facturi pentru penalizarea companiei Rheinmetall, din cauza întârzierilor în livrarea sistemelor antiaeriene. Ministrul Apărării, Radu Oprea, a declarat, în direct la Digi24, că factura de 8,7 milioane de euro emisă pe 8 noiembrie reprezintă doar o penalitate parțială. Primele echipamente refăcute potrivit specificațiilor cerute de Armata Română ar urma să fie livrate în decembrie, a precizat oficialul, care a subliniat că explicațiile companiei privind întârzierile nu sunt suficiente pentru a înlătura nemulțumirea autorităților.

Sursa: Digi24

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