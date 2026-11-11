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Economie

România, departe de a fi un hub energetic din cauza costurilor. Codirlaşu (CFA România): Asta omoară industria! Atuul pe care România îl irosește

f Scris de florentina constantin
România, departe de a fi un hub energetic din cauza costurilor. Codirlaşu (CFA România): Asta omoară industria! Atuul pe care România îl irosește
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"Zonele unde chiar se justifică alocarea de bani, fie că sunt publici, fie că sunt privaţi - un astfel de sector e energia. Cum spuneam, avem unele dintre cele mai ridicate costuri ale energiei din UE. Asta omoară...

Sursa: Dcnews

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