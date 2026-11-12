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Economie

România, departe de visul de a deveni hub energetic? Adrian Codirlașu (CFA): „Asta omoară industria”

r Scris de redactor, alexandra cruceru
România, departe de visul de a deveni hub energetic? Adrian Codirlașu (CFA): „Asta omoară industria”
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Adrian Codirlașu (CFA România): România este departe de a deveni un hub energetic. Prețurile mari la energie afectează industria și sectorul IT

Sursa: Stiri Pe Surse

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