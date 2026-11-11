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Economie

România devine un jucător regional puternic: Ungaria vrea să cumpere gazele românești, după ce vor fi extrase din Marea Neagră

a Scris de alexandra pricop
România devine un jucător regional puternic: Ungaria vrea să cumpere gazele românești, după ce vor fi extrase din Marea Neagră
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Ungaria negociază cu România pentru importul de gaze naturale din Marea Neagră,

Sursa: Stiri Pe Surse

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