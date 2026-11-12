 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

România intră puternic pe o nouă piață din Africa: Se pregătesc exporturi mari

r Scris de redactor, remus vlad
România intră puternic pe o nouă piață din Africa: Se pregătesc exporturi mari
Aosom
România vrea să extindă exporturile de produse agroalimentare în Tunisia, cu accent pe livrările de carne de oaie și vită, dar și de animale vii

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →