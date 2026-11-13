România, pe locul trei în UE la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră în trimestrul II din 2026

Emisiile de gaze cu efect de seră generate de economia României au crescut cu 0,8% în trimestrul al doilea din 2026 față de primele trei luni ale anului, potrivit datelor ajustate sezonier publicate vineri de Eurostat. România a înregistrat a treia cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, după Malta și Irlanda, în timp ce la nivelul UE emisiile au scăzut cu 0,5%.

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