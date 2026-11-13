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Economie

România, pe locul trei în UE la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră în trimestrul II din 2026

a Scris de andreea dobra
România, pe locul trei în UE la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră în trimestrul II din 2026
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Emisiile de gaze cu efect de seră generate de economia României au crescut cu 0,8% în trimestrul al doilea din 2026 față de primele trei luni ale anului, potrivit datelor ajustate sezonier publicate vineri de Eurostat. România a înregistrat a treia cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, după Malta și Irlanda, în timp ce la nivelul UE emisiile au scăzut cu 0,5%.

Sursa: Digi24

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