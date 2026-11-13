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Economie

România, pe ultimul loc în UE la inovare. Adrian Negrescu avertizează: "Revoluția AI nu așteaptă pe nimeni!". Fondurile RoBOOST, soluția

f Scris de florentina constantin
România, pe ultimul loc în UE la inovare. Adrian Negrescu avertizează: "Revoluția AI nu așteaptă pe nimeni!". Fondurile RoBOOST, soluția
Aosom
'Economia românească crește, dar nu inovează. În epoca inteligenței artificiale, această diferență separă țările care creează valoare de cele care doar o cumpără. Locul din coada clasamentului la...

Sursa: Dcnews

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