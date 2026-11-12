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Economie

România, pol regional pentru sisteme terestre. OTOKAR își stabilește la Mediaș prima bază de producție din UE

f Scris de florin răvdan
România, pol regional pentru sisteme terestre. OTOKAR își stabilește la Mediaș prima bază de producție din UE
Aosom
Veşti excelente pentru economia României. OTOKAR anunţă că îşi stabileşte la Mediaş prima bază de producţie din UE. Compania are deja un contract în derulare cu MApN pentru peste 1000 de vehicule terestre.

Sursa: Dcnews

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