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Economie

România, pregătită pentru creșterea consumului de energie. Ce se întâmplă cu facturile și voucherele la energie

i Scris de iulian budusan
România, pregătită pentru creșterea consumului de energie. Ce se întâmplă cu facturile și voucherele la energie
Aosom
România nu a activat niciun sistem energetic de avarie și nu se confruntă, în acest moment, cu probleme de echilibrare a sistemului, în ciuda provocărilor legate de creșterea consumului. Autoritățile susțin că au pregătit mai multe scenarii pentru a interveni în cazul unor sincope și dau asigurări că există soluții pentru asigurarea alimentării cu energie electrică. Totuși, în anumite condiții, ar putea fi luată în calcul limitarea consumului marilor consumatori industriali.

Sursa: Realitatea

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