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Economie

România, printre cele mai „vesele“ pieţe ale muncii din lume. Angajaţii români spun că sunt mai productivi şi mai implicaţi când sunt fericiţi la serviciu. HR-ul vede o realitate şi mai roz

r Scris de ramona cornea
România, printre cele mai „vesele“ pieţe ale muncii din lume. Angajaţii români spun că sunt mai productivi şi mai implicaţi când sunt fericiţi la serviciu. HR-ul vede o realitate şi mai roz
Aosom
România are unul dintre cele mai ridicate niveluri de bucurie la locul de muncă din lume, cu un scor de 64 din 100, peste media globală şi pe primul...

Sursa: Zf Ro

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