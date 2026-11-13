România, printre statele europene cu niveluri minime ale stocurilor de urgență de produse petroliere

În iulie 2026, Uniunea Europeană înregistra 103,5 milioane de tone de stocuri de urgență de petrol, o scădere de 2,5% față de luna precedentă. În România, stocurile strategice erau de circa 2 milioane de tone, în timp ce state precum Germania sau Franța aveau rezerve semnificative de 20 de milioane de tone, respectiv 16,4 milioane de tone de stocuri de urgență de petrol.

Sursa: Monitorul Cluj Citește mai departe la sursa originală ↗