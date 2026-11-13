 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

România, ultima în UE la inovare, deși are un sector IT puternic. RoBOOST promite să deblocheze finanțarea start-up-urilor

a Scris de afrodita cicovschi
România, ultima în UE la inovare, deși are un sector IT puternic. RoBOOST promite să deblocheze finanțarea start-up-urilor
Aosom
România are specialiști IT, companii cu activitate internațională și o industrie care generează venituri de zeci de miliarde de euro. Cu toate acestea, țara rămâne pe ultimul loc în UE în clasamentul inovării, iar investițiile în start-upuri tehnologice sunt mult prea mici pentru ambițiile economiei

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →