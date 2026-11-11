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Economie

Românii nu ar mai putea fi deconectați de la curent, gaze sau apă pentru restanțe mici. Proiect depus la Senat

o Scris de oana doroșenco
Românii nu ar mai putea fi deconectați de la curent, gaze sau apă pentru restanțe mici. Proiect depus la Senat
Aosom
Românii care au restanțe la facturile de energie electrică, gaze naturale, apă sau comunicații ar putea beneficia de noi măsuri de protecție.

Sursa: Ziua De Cluj

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