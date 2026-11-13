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Economie

Romgaz a raportat un profit net de 2,22 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, în scădere cu 8,9% (Financial Intelligence)

z Scris de ziar com copyright directway
Romgaz a raportat un profit net de 2,22 miliarde de lei în primele nouă luni din 2026, în scădere cu 8,9% (Financial Intelligence)
Aosom
Grupul Romgaz a înregistrat un profit net consolidat de 2,22 miliarde de lei în primele nouă (…)

Sursa: Ziar.com

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