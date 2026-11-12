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Economie

S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. A dat 32,5 de lei pe un bilet al Loteriei Române și a câștigat aproape un milion de euro

n Scris de nicoleta nicolau
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. A dat 32,5 de lei pe un bilet al Loteriei Române și a câștigat aproape un milion de euro
Aosom
Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat joi, 12 noiembrie 2026. Biletul norocos, jucat în Călărași, a costat doar 32,50 de lei.

Sursa: Stiri Pe Surse

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