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Economie

S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020

l Scris de liviu cojan
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020
Aosom
La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 12 noiembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 5.226.582,80 de lei (980 de mii de euro).

Sursa: Digi24

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