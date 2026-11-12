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Economie

S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape un milion de euro. Cât a costat biletul

a Scris de aura trif
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape un milion de euro. Cât a costat biletul
Aosom
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape un milion de euro, a fost câștigat joi, 12 noiembrie. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Călărași și a costat doar 32,50 de lei.

Sursa: Stirile Pro.tv

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