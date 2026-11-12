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Economie

S-a stabilit termenul pentru prezentarea și adoptarea bugetului pe 2027

r Scris de remus vlad, redactor
S-a stabilit termenul pentru prezentarea și adoptarea bugetului pe 2027
Aosom
Bugetul pentru 2027 ar urma să fie prezentat în Parlament și votat până la finalul anului, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru

Sursa: Stiri Pe Surse

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