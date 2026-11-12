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Economie

Salariații cu chirii sau dividende ar putea scăpa de CASS pe aceste venituri. Ce prag prevede proiectul depus la Senat

l Scris de liliana vornicu
Salariații cu chirii sau dividende ar putea scăpa de CASS pe aceste venituri. Ce prag prevede proiectul depus la Senat
Aosom
Un proiect depus la Senat ar scuti de CASS veniturile suplimentare ale salariaților de până la 120.000 de lei pe an. The post Salariații cu chirii sau dividende ar putea scăpa de CASS pe aceste venituri. Ce prag prevede proiectul depus la Senat appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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