 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Salarii de 5.400 de euro pe lună pentru muncitorii calificați, într-o țară europeană. Sindicatele cer măsuri urgente: „Opriți sărăcirea!”

m Scris de maria anghel
Salarii de 5.400 de euro pe lună pentru muncitorii calificați, într-o țară europeană. Sindicatele cer măsuri urgente: „Opriți sărăcirea!”
Aosom
Salarii de până la 5.400 de euro pe lună pentru muncitorii calificați. Aceasta este propunerea lansată de sindicatele din Elveția, care vor introducerea unui prag salarial minim de 5.000 de franci elvețieni pentru angajații care au absolvit o formă de pregătire profesională.

Sursa: Click

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech