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Economie

Salariul mediu net a ajuns la 5.717 lei în septembrie 2026. Ce domenii oferă cele mai mari câștiguri în România

c Scris de claudia alionescu
Salariul mediu net a ajuns la 5.717 lei în septembrie 2026. Ce domenii oferă cele mai mari câștiguri în România
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Câștigul salarial mediu net în România a fost de 5.717 lei în luna septembrie 2026, în creștere cu 29 de lei (+0,5%) față de luna august, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Sursa: Stirile Pro.tv

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