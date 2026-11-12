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Economie

Salariul mediu net a ajuns la 5.717 lei în septembrie (INS); Salariul real a scăzut pentru a 15-a lună consecutiv, în ritm anual (Financial Intelligence)

z Scris de ziar com copyright directway
Salariul mediu net a ajuns la 5.717 lei în septembrie (INS); Salariul real a scăzut pentru a 15-a lună consecutiv, în ritm anual (Financial Intelligence)
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Salariul real din România a înregistrat în septembrie 2026 a 15-a lună consecutivă de scădere (…)

Sursa: Ziar.com

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