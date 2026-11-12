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Economie

Salariul mediu net a crescut la 5.717 lei, dar nu a ținut pasul cu inflația. Cât a pierdut puterea de cumpărare

a Scris de andreea dobra
Salariul mediu net a crescut la 5.717 lei, dar nu a ținut pasul cu inflația. Cât a pierdut puterea de cumpărare
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Câștigul salarial mediu net a ajuns la 5.717 lei în septembrie 2026, în creștere cu 5% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Majorarea nu a acoperit însă creșterea prețurilor: salariul real, care reflectă puterea de cumpărare, a fost cu 1,5% mai mic decât în septembrie 2025. Este a 15-a lună consecutivă în care acest indicator scade în termeni anuali.

Sursa: Digi24

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